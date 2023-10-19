В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в Дагестане. Поверхностные толчки почувствовали жители южной части республики — в Дагестанских Огнях и Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"По информации от сейсмостанции города Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни", — сказано в публикации министерства. По информации министерства на текущий момент, пострадавших и разрушений нет.