В Дагестане произошло землетрясение
МЧС: Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Республике Дагестан
Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в Дагестане. Поверхностные толчки почувствовали жители южной части республики — в Дагестанских Огнях и Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"По информации от сейсмостанции города Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни", — сказано в публикации министерства. По информации министерства на текущий момент, пострадавших и разрушений нет.
А 7 октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Последствия подземных толчков оказались катастрофическими для местных жителей: по данным провинциального Министерства по борьбе со стихийными бедствиями, пострадали жители 20 деревень. Погибло 2445 человек, 2440 — пострадали.
Shutterstock