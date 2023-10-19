Госдума приняла обращение к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли обращение к ООН и парламентам стран мира на фоне эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа. Об этом говорится на сайте ГД.

Парламентарии призвали стороны принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных жителей, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. При этом депутаты назвали безнравственной и безрассудной политику Коллективного Запада во главе с США, чьи действия препятствуют урегулированию конфликта и лишь "разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе".

В Госдуме подчеркнули, что военные поставки, многомиллиардная поддержка Белого дома и американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации и не нацелены на прекращение огня и убийства мирных жителей, а также добавили, что попытки замаскировать полный провал Вашингтона по ближневосточной политике обречены.

"Ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения Организации Объединённых Наций и насаждающих по всему миру "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы", — уверены депутаты.