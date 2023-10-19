В Госдуму внесён проект обращения к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Документ подготовил Комитет по международным делам по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

Как сообщил журналистам в четверг, 19 октября, глава международного комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём обращении к ООН, российские депутаты решительно осуждают любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права, в том числе использование запрещённых боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, как это произошло в случае с госпиталем в секторе Газа 17 октября.