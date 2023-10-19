В Госдуму внесён проект обращения к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке
В Госдуму внесён проект обращения к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Документ подготовил Комитет по международным делам по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
Как сообщил журналистам в четверг, 19 октября, глава международного комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём обращении к ООН, российские депутаты решительно осуждают любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права, в том числе использование запрещённых боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, как это произошло в случае с госпиталем в секторе Газа 17 октября.
"Депутаты Государственной думы призывают парламентариев стран мира приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий в зоне конфликта, организации гуманитарных коридоров, оказания необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших", — указано в документе.
Ранее Лайф рассказывал, что 10 октября самолёты с гуманитарной помощью из Иордании, Турции, ОАЭ, от ВОЗ и Красного Креста застряли на границе Египта и Газы. Израиль ударил по коридору и заявил, что любые поставки в регион будут уничтожены. 16 октября атака по району КПП повторилась: удар был нанесён по автоколоннам с мирными жителями, 70 из них погибли на месте, ещё 200 пострадали. Накануне стало известно, что президенты Египта и США договорились о доставке гумпомощи через КПП "Рафах". Между тем в секторе Газа оказались заблокированы около тысячи россиян.
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