Врач объяснила, что это за загадочная болезнь — синдром раздражённого кишечника
Врач Кашух: Синдром раздражённого кишечника чаще всего бывает у людей 25–45 лет
Синдром раздражённого кишечника (СРК) — загадочное заболевание, по поводу которого у врачей и учёных до сих пор нет единого мнения. Это довольно распространённое состояние. По разным данным, с ним в течение жизни сталкивается примерно 10–20% населения, чаще всего люди в возрасте 25–45 лет. Что же это за болезнь и из-за чего появляется, Лайфу рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Врач объяснила, что синдромом раздражённого кишечника называют функциональное кишечное расстройство, которое проявляется болями в животе, диареей или, наоборот, запором, газообразованием и урчанием в кишечнике. Это состояние может быть вызвано:
- стрессами;
- нерациональным питанием (избыток сладких, жирных, копчёных и солёных продуктов, отсутствие режима, длительные перерывы между приёмами пищи);
- отсутствием физической активности;
- вредными привычками (прежде всего злоупотребление алкоголем);
- перенесёнными кишечными инфекциями.
"Всё это негативно отражается на составе микробиоты кишечника и его работе, а также в целом на самочувствии человека. При синдроме раздражённого кишечника человек быстрее утомляется, у него может начаться бессонница", — говорит врач-эксперт лаборатории "Гемотест".
К сожалению, специфического лечения и доказанной профилактики этого заболевания не существует. Нужно просто придерживаться здорового образа жизни, быть физически активным, отказаться от вредных привычек и составить сбалансированный рацион питания.
Синдром раздражённого кишечника — состояние неприятное, но не угрожающее жизни и здоровью. Однако заниматься самодиагностикой Кашух не советует, потому что симптомы СРК схожи с признаками более грозных недугов — даже рака толстой кишки.
Кстати, ранее врач развеяла миф о пользе супов при заболеваниях ЖКТ. По её словам, иногда первое, наоборот, вызывает некоторые болезни.