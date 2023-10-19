Врач объяснила, что это за загадочная болезнь — синдром раздражённого кишечника

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — загадочное заболевание, по поводу которого у врачей и учёных до сих пор нет единого мнения. Это довольно распространённое состояние. По разным данным, с ним в течение жизни сталкивается примерно 10–20% населения, чаще всего люди в возрасте 25–45 лет. Что же это за болезнь и из-за чего появляется, Лайфу рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач объяснила, что синдромом раздражённого кишечника называют функциональное кишечное расстройство, которое проявляется болями в животе, диареей или, наоборот, запором, газообразованием и урчанием в кишечнике. Это состояние может быть вызвано: стрессами;

нерациональным питанием (избыток сладких, жирных, копчёных и солёных продуктов, отсутствие режима, длительные перерывы между приёмами пищи);

отсутствием физической активности;

вредными привычками (прежде всего злоупотребление алкоголем);

перенесёнными кишечными инфекциями.

"Всё это негативно отражается на составе микробиоты кишечника и его работе, а также в целом на самочувствии человека. При синдроме раздражённого кишечника человек быстрее утомляется, у него может начаться бессонница", — говорит врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

К сожалению, специфического лечения и доказанной профилактики этого заболевания не существует. Нужно просто придерживаться здорового образа жизни, быть физически активным, отказаться от вредных привычек и составить сбалансированный рацион питания.

Синдром раздражённого кишечника — состояние неприятное, но не угрожающее жизни и здоровью. Однако заниматься самодиагностикой Кашух не советует, потому что симптомы СРК схожи с признаками более грозных недугов — даже рака толстой кишки.