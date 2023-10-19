WhatsApp разрешил использовать два аккаунта одновременно

Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещённой компании Meta*) разрешил использование двух аккаунтов одновременно. Для этого понадобится второй номер телефона и телефон, который поддерживает несколько сим-карт или виртуальные eSim.

"Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учётной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", — говорится в блоге мессенджера.