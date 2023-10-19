WhatsApp разрешил использовать два аккаунта одновременно
Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещённой компании Meta*) разрешил использование двух аккаунтов одновременно. Для этого понадобится второй номер телефона и телефон, который поддерживает несколько сим-карт или виртуальные eSim.
"Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учётной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", — говорится в блоге мессенджера.
И хотя эксперты называют WhatsApp "умирающим мессенджером", у многих россиян он по-прежнему самый популярный. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев успокоил граждан, что в нашей стране блокировка американских сервисов YouTube и WhatsApp не стоит на повестке дня.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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