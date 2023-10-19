Генерал предположил, как Израиль будет силой вызволять заложников из сектора Газа

Израиль не собирается вести переговоры с радикалами ХАМАС по поводу освобождения заложников, но может попробовать вернуть их на родину силовым путём. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"Пока речь, насколько я понимаю, идёт только о том, чтобы ХАМАС отдало всех, кого забрало. Условия этого могут быть разными, но, учитывая то, что с террористами Израиль говорит только языком ультиматума, заложников, вероятно, попытаются освободить силой", — пояснил он.

По его словам, никто не составлял списков попавших в плен к ХАМАС, а также неясно, есть ли у израильских спецслужб информация об их месте нахождения. Михайлов допустил, что пленники могли стать жертвами ударов Израиля по территории сектора Газа. Он также не исключил, что радикалы могут держать захваченных в плен в разных местах небольшими группами.