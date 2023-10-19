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19 октября, 15:56

Генерал предположил, как Израиль будет силой вызволять заложников из сектора Газа

Генерал ФСБ Михайлов считает, что Израиль может силой спасти заложников ХАМАС

Израиль не собирается вести переговоры с радикалами ХАМАС по поводу освобождения заложников, но может попробовать вернуть их на родину силовым путём. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"Пока речь, насколько я понимаю, идёт только о том, чтобы ХАМАС отдало всех, кого забрало. Условия этого могут быть разными, но, учитывая то, что с террористами Израиль говорит только языком ультиматума, заложников, вероятно, попытаются освободить силой", пояснил он.

По его словам, никто не составлял списков попавших в плен к ХАМАС, а также неясно, есть ли у израильских спецслужб информация об их месте нахождения. Михайлов допустил, что пленники могли стать жертвами ударов Израиля по территории сектора Газа. Он также не исключил, что радикалы могут держать захваченных в плен в разных местах небольшими группами.

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Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. По последним данным, ХАМАС удерживает в плену 203 человека.

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Татьяна Миссуми
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