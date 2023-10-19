Регион

Уведомления отключены

19 октября, 18:20

Глава Минобороны Израиля анонсировал скорый приказ о входе в сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с военными ЦАХАЛ, которые служат на границе сектора Газа, и заявил им, что скоро они войдут на эти территории, сообщает The Times of Israel.

"Сейчас вы смотрите на Газу издалека, скоро вы увидите её изнутри. Приказ поступит", — сказал Галант военнослужащим бригады "Гивати".

Генерал предположил, как Израиль будет силой вызволять заложников из сектора Газа

Генерал предположил, как Израиль будет силой вызволять заложников из сектора Газа

Ранее Лайф писал, что, по данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. Кроме того, по словам американского журналиста Сеймура Херша, поведавшего правду о подрыве "Северных потоков", Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров