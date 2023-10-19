Глава Минобороны Израиля анонсировал скорый приказ о входе в сектор Газа
Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с военными ЦАХАЛ, которые служат на границе сектора Газа, и заявил им, что скоро они войдут на эти территории, сообщает The Times of Israel.
"Сейчас вы смотрите на Газу издалека, скоро вы увидите её изнутри. Приказ поступит", — сказал Галант военнослужащим бригады "Гивати".
Ранее Лайф писал, что, по данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. Кроме того, по словам американского журналиста Сеймура Херша, поведавшего правду о подрыве "Северных потоков", Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI