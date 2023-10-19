Найдены тела похищенной ХАМАС 12-летней девочки с аутизмом и её бабушки
Власти Израиля сообщили о смерти похищенной ХАМАС 12-летней девочки и её бабушки
Ноя и её бабушка Кармела Дан. Обложка © X / Aviva Klompas
Похищенные ХАМАС 12-летняя Ноя и её бабушка Кармела Дан были найдены мёртвыми. О трагической находке сообщили в официальном аккаунте Израиля в социальной сети X.
"Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и её бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился её историей, чтобы помочь нам вернуть её домой. Наши сердца разбиты", — сказано в публикации.
CNN со ссылкой на одного из родственников погибших сообщал, что у 80-летней Кармелы Дан было три гражданства: израильское, американское и французское. Её внучка Ноя являлась гражданкой Израиля. Издание Times of Israel сообщало, что у неё был аутизм. После того как о её похищении ХАМАС опубликовала пост британская писательница Джоан Роулинг, Ноя стала одной из самых узнаваемых израильских заложниц.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. По последним данным, ХАМАС удерживает в плену 203 человека.