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19 октября, 19:06

Найдены тела похищенной ХАМАС 12-летней девочки с аутизмом и её бабушки

Власти Израиля сообщили о смерти похищенной ХАМАС 12-летней девочки и её бабушки

<p>Ноя и её бабушка Кармела Дан. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/AvivaKlompas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aviva Klompas</a></p>

Ноя и её бабушка Кармела Дан. Обложка © X / Aviva Klompas

Похищенные ХАМАС 12-летняя Ноя и её бабушка Кармела Дан были найдены мёртвыми. О трагической находке сообщили в официальном аккаунте Израиля в социальной сети X.

"Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и её бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился её историей, чтобы помочь нам вернуть её домой. Наши сердца разбиты", сказано в публикации.

CNN со ссылкой на одного из родственников погибших сообщал, что у 80-летней Кармелы Дан было три гражданства: израильское, американское и французское. Её внучка Ноя являлась гражданкой Израиля. Издание Times of Israel сообщало, что у неё был аутизм. После того как о её похищении ХАМАС опубликовала пост британская писательница Джоан Роулинг, Ноя стала одной из самых узнаваемых израильских заложниц.

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Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. По последним данным, ХАМАС удерживает в плену 203 человека.

Юрий Лысенко
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