Украинский пограничник пешком пробрался в Венгрию и вылетел в Турцию ради побега в Россию

Сотрудничающий с российскими спецслужбами экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой прилетел в Москву. Он рассказал, что путь из Незалежной в РФ пролегал через Европейский союз.

По словам служившего в Закарпатье агента, для осуществления плана ему пришлось пешком дойти до границы с Венгрией и незаконно зайти на территорию соседней страны. С помощью местной полиции Сыровой получил 30-дневную визу, которой хватило, чтобы добраться до Будапешта и вылететь в Стамбул. Лишь оттуда пограничнику удалось прилететь в Россию.