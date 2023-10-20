Украинский пограничник пешком пробрался в Венгрию и вылетел в Турцию ради побега в Россию
Работавший на Москву украинский пограничник добрался до России через Евросоюз
Сотрудничающий с российскими спецслужбами экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой прилетел в Москву. Он рассказал, что путь из Незалежной в РФ пролегал через Европейский союз.
По словам служившего в Закарпатье агента, для осуществления плана ему пришлось пешком дойти до границы с Венгрией и незаконно зайти на территорию соседней страны. С помощью местной полиции Сыровой получил 30-дневную визу, которой хватило, чтобы добраться до Будапешта и вылететь в Стамбул. Лишь оттуда пограничнику удалось прилететь в Россию.
"У меня была цель: в любом случае любым путём дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще. У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился", — рассказал боец РИА "Новости", добавив, что теперь его разыскивает СБУ.
Схожим образом недавно поступил и футболист украинского "Шахтёра" Александр Распутько. После матча в Бельгии он выбросил форму и сбежал в Россию, попросив политического убежища. По словам папы игрока, в РФ спортсмену будет безопаснее.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine