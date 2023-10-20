Попытка оппозиции Молдавии добиться отставки правительства провалилась
Оппозиция Молдавии не набрала достаточно голосов для отставки кабмина Речана
Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержало вотум недоверия правительству Дорина Речана, который запустил оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. На голосовании за высказались только 16 из 82 членов органа.
"Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов. Правительство пользуется поддержкой парламента", — сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу на заседании, трансляция которого велась в соцсетях.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна должна заняться продвижением европейских ценностей, не боясь разорвать какие-либо связи с Москвой. В Кремле предупредили, что власти республики совершают страшную ошибку, за которую наступит расплата.