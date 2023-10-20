Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту 4,5 км

На Камчатке утром 20 октября вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой 4500 метров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"Пепловый шлейф распространяется в восточном – северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится посёлок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", — информирует ведомство.

Выпадения пепла в населённых пунктах не наблюдается, туристов в районе вулкана нет. Безымянному присвоен оранжевый код авиационной опасности, означающий потенциальную угрозу для воздушных судов.