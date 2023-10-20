Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту 4,5 км
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4,5 км
На Камчатке утром 20 октября вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой 4500 метров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
"Пепловый шлейф распространяется в восточном – северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится посёлок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", — информирует ведомство.
Выпадения пепла в населённых пунктах не наблюдается, туристов в районе вулкана нет. Безымянному присвоен оранжевый код авиационной опасности, означающий потенциальную угрозу для воздушных судов.
Напомним, 13 октября в МЧС запретили туристам и местным жителям приближаться к вулкану Безымянный из-за большой вероятности извержения. Там напомнили, что пепел в воздухе может вызывать проблемы с дыханием, повреждать двигатели машин, а также ухудшать видимость на дорогах. 18 октября сообщалось, что извержение Безымянного началось, вулкан выбросил столб пепла высотой 11 километров, происходит выдавливание вязкой лавы.
AP / ТАСС / Yury Demyanchuk