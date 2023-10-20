Пятница встретит москвичей гололедицей и снегом
В Москве ожидается мокрый снег и гололедица 20 октября
Дождь, мокрый снег и максимум 5 градусов тепла готовит погода для жителей российской столицы 20 октября. Прогнозом на предпоследнюю пятницу месяца поделился Гидрометцентр РФ.
Днём в Москве и области столбики термометров задержатся в пределах от 0 до 5 градусов. С приближением ночи ожидается похолодание до 0 градусов в Москве и минус 2 — в Подмосковье. Усилит эффект от падения температуры северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать скорости 10 метров в секунду.
Также прогнозируются незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на дорогах и тротуарах может возникать гололедица.
С приходом холодов всё больше автомобилистов задумываются о правильном выборе зимней резины. По мнению эксперта Павла Константинова, приоритет стоит отдавать изделиям именитых брендов с агрессивным протектором.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев