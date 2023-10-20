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20 октября, 04:04

Пятница встретит москвичей гололедицей и снегом

В Москве ожидается мокрый снег и гололедица 20 октября

Дождь, мокрый снег и максимум 5 градусов тепла готовит погода для жителей российской столицы 20 октября. Прогнозом на предпоследнюю пятницу месяца поделился Гидрометцентр РФ.

Днём в Москве и области столбики термометров задержатся в пределах от 0 до 5 градусов. С приближением ночи ожидается похолодание до 0 градусов в Москве и минус 2 — в Подмосковье. Усилит эффект от падения температуры северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать скорости 10 метров в секунду.

Также прогнозируются незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на дорогах и тротуарах может возникать гололедица.

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Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Илья Пушкарев
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