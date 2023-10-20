Пятница встретит москвичей гололедицей и снегом

Днём в Москве и области столбики термометров задержатся в пределах от 0 до 5 градусов. С приближением ночи ожидается похолодание до 0 градусов в Москве и минус 2 — в Подмосковье. Усилит эффект от падения температуры северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать скорости 10 метров в секунду.