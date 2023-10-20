В Волгограде назовут улицу именем погибшего в ходе СВО Героя России Дениса Зорина

В Волгограде именем погибшего в ходе спецоперации Героя России Дениса Зорина назовут на данный момент безымянный проезд в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующее постановление подписал мэр Владимир Марченко.

Проезд находится между частным сектором и жилым комплексом "Квартал" и примыкает к строящейся дороге по улице имени писателя Константина Симонова. С просьбой увековечить память героя к властям обратились представители регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

Гвардии старший лейтенант Денис Зорин родился в Суровикинском районе Волгоградской области в 1991 году. С 2015 года служил в ВС России, участвовал в военной операции против террористов на территории Сирийской Арабской Республики. В самом начале спецоперации, 26 февраля, он, находясь в подбитой боевой машине десанта, вытащил раненого водителя-механика, прошёл с ним под огнём более полутора километров и остался, прикрыв отход товарищей.