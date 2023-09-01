Луганскому медресе присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Луганскому медресе присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине. Переименование семинарии благословили имамы новых регионов России и руководители Духовного собрания мусульман (ДСМР). Отец героя — Энгельс Магомедович Гаджимагомедов — также присутствовал на торжественной церемонии, пишет газета "Взгляд".
По замыслу ДСМР, медресе имени Нурмагомеда Гаджимагомедова станет методическим координирующим центром исламского образования на территории новых субъектов страны.
Напомним, что марте 2022 года президент Владимир Путин сообщил о присвоении лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Он получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Позже семье офицера-десантника вручили звезду Героя России, а в Дагестане высадили деревья в память о Гаджимагомедове.