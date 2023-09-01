Луганскому медресе присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Луганскому медресе присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "операции Z" на Украине. Переименование семинарии благословили имамы новых регионов России и руководители Духовного собрания мусульман (ДСМР). Отец героя — Энгельс Магомедович Гаджимагомедов — также присутствовал на торжественной церемонии, пишет газета "Взгляд".