Психолог объяснила, как распознать, когда давит не ворот от свитера, а самоедство

Многие люди внезапно начинают ощущать удушье от водолазки, свитера с горлом или украшения. Эти вещи действительно могут давить физически, на первый взгляд, довольно незаметно, но в продолжительном периоде — ощутимо. Однако, как считает клинический психолог Ирина Коржаева, на самом деле — это реакция на стресс. Поскольку даже самую неудобную одежду люди способны носить без ощущения угрозы. А вот если что-то мешает, то нужно заглянуть в себя. Причём чем больше истощается психика, тем сильнее ощущение дискомфорта.

По словам собеседницы Лайфа, основа такого дискомфорта — прежде всего эмоциональная.

"Если человек подвержен аутоагрессии (самоедство) — повреждение идёт на органы дыхания. Так что людям, которые не могут носить ничего около шеи, можно сделать комплимент — вы борцы во здравие себе", — отметила психолог.

Также, по словам Коржаевой, дискомфорт при ношении чего-либо на шее — это разновидность панических атак, а значит, страха. И справляться с этим психолог советует, как с настоящим страхом. Для начала можно обратиться к специалисту. Также можно прибегнуть к практикам на преодоление или носить что-то давящее недолго, позволяя себе адаптироваться. При этом необходимо постоянно себе объяснять, можно даже вслух, что это не несёт угрозы и что это нужно (для стиля, здоровья, свободы, возможности быть собой и т.д). Также могут помочь дыхательные практики.

"Даже такой небольшой нюанс, как нелюбовь к шарфам, — причина задуматься о себе, шарф — это всего лишь шарф, но ощущения, которые он вызывает, — это проявление ограниченных (запрещённых) чувств, а это — качество жизни", — подчеркнула собеседница Лайфа.

При этом может быть и другая, более очевидная причина удушья: человека кто-то когда-то душил, из-за этого появилось ощущение опасности, и любое минимальное давление тоже будет угнетать.