"Даже нацисты так не делали": Степашин назвал позором законопроект о запрете УПЦ на Украине
Степашин назвал позором законопроект о запрете УПЦ на Украине
Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и Ассоциации юристов России Сергей Степашин назвал позором принятие Верховной радой в I чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. Он напомнил, что на такие меры не шли даже нацисты.
"Это позор для Украины. Такого не делали даже нацисты. Вот всё, что можно сказать по этому поводу", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, Верховная рада Украины приняла в I чтении законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций. Его поддержало 267 депутатов, а против высказалось меньшинство — 15 человек. А 72 "диверсанта" и вовсе не стали голосовать.
ТАСС / Александр Демьянчук