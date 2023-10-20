"Даже нацисты так не делали": Степашин назвал позором законопроект о запрете УПЦ на Украине

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и Ассоциации юристов России Сергей Степашин назвал позором принятие Верховной радой в I чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. Он напомнил, что на такие меры не шли даже нацисты.

"Это позор для Украины. Такого не делали даже нацисты. Вот всё, что можно сказать по этому поводу", — сказал он в беседе с ТАСС.