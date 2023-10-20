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20 октября, 18:16

ХАМАС освободило из плена двух американских граждан

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" освободила двух граждан США, которых радикалы взяли в плен во время нападения на Израиль, сообщается в телеграм-канале движения ХАМАС.

"В ответ на усилия Катара "Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" освободили двух американских граждан — мать и её дочь. Это было сделано из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления [президента США Джо] Байдена и его фашистской администрации являются ложными и необоснованными", — говорится в заявлении.

Сейчас, по данным американского телеканала CNN, освобождённые граждане находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста.

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Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. По последним данным, ХАМАС удерживает в плену более двухсот человек.

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ТАСС / AP / Abed Khaled

Александра Мышляева
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