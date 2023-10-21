Министр обороны Франции обсудил Газу с коллегами из пяти арабских стран
Министр ВС Франции заявил главам МО арабских стран о праве Израиля на защиту
Министр ВС Франции Себастьян Лекорню провёл телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Египта, Ливана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом информировала пресс-служба ведомства.
Лекорню в разговоре собеседниками подчеркнул, что Париж осуждает нападение ХАМАС на Израиль, и напомнил о праве еврейского государства на защиту. По его словам, нужно разделять "борьбу за дело Палестины и поддержку терактов". Кроме того, министр сообщил, что Франция будет добиваться освобождения своих граждан, удерживаемых в заложниках палестинскими боевиками.
"Министр рассказал об усилиях Франции по взаимодействию со своими партнёрами, чтобы избежать любого расширения конфликта в регионе, в частности в Ливане", — говорится в заявлении пресс-службы.
Лекорню призвал собеседников последовать примеру Франции, однако не уточняется, какие ответы он получил.
Напомним, Израиль собирается провести в Газе наземную операцию, которая подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.
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