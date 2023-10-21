Министр обороны Франции обсудил Газу с коллегами из пяти арабских стран

Лекорню в разговоре собеседниками подчеркнул, что Париж осуждает нападение ХАМАС на Израиль, и напомнил о праве еврейского государства на защиту. По его словам, нужно разделять "борьбу за дело Палестины и поддержку терактов". Кроме того, министр сообщил, что Франция будет добиваться освобождения своих граждан, удерживаемых в заложниках палестинскими боевиками.