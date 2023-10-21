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20 октября, 21:51

Министр обороны Франции обсудил Газу с коллегами из пяти арабских стран

Министр ВС Франции заявил главам МО арабских стран о праве Израиля на защиту

Министр ВС Франции Себастьян Лекорню провёл телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Египта, Ливана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

Лекорню в разговоре собеседниками подчеркнул, что Париж осуждает нападение ХАМАС на Израиль, и напомнил о праве еврейского государства на защиту. По его словам, нужно разделять "борьбу за дело Палестины и поддержку терактов". Кроме того, министр сообщил, что Франция будет добиваться освобождения своих граждан, удерживаемых в заложниках палестинскими боевиками.

"Министр рассказал об усилиях Франции по взаимодействию со своими партнёрами, чтобы избежать любого расширения конфликта в регионе, в частности в Ливане", — говорится в заявлении пресс-службы.

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Лекорню призвал собеседников последовать примеру Франции, однако не уточняется, какие ответы он получил.

Напомним, Израиль собирается провести в Газе наземную операцию, которая подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.

Обложка ©

Unsplash / Alexander Kagan

Лариса Сафронова
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