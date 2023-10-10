В Госдуме назвали фамилии трёх виновных в палестино-израильской войне

Страны Запада, которые поставляют оружие на Украину, виновны в обострении палестино-израильского конфликта и создании напряжённости в мире. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и в Израиле. Поэтому, когда начинают искать виновных, они для всех очевидны", — сказал Володин на пленарном заседании ГД.