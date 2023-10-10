В Госдуме назвали фамилии трёх виновных в палестино-израильской войне
Володин: Байден, Шольц и Макрон виновны в палестино-израильском конфликте
Страны Запада, которые поставляют оружие на Украину, виновны в обострении палестино-израильского конфликта и создании напряжённости в мире. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и в Израиле. Поэтому, когда начинают искать виновных, они для всех очевидны", — сказал Володин на пленарном заседании ГД.
По словам спикера Думы, виновные — это президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.
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