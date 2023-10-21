Катер с десятками туристов попал под обстрел во время китового сафари у берегов Тайваня

Вооружённые силы Тайваня во время учений на побережье уезда Илань на северо-западе острова случайно обстреляли туристический катер с 34 людьми на борту — пятью членами экипажа и 29 пассажирами. Об этом сообщает газета Liberty Times.

Во время артиллерийских стрельб в зону учений внезапно вошло прогулочное судно для наблюдения за китами "Чаоцзи Син-3". По сведениям СМИ, катер пробыл там незамеченным 40 минут, так как зону не патрулировала береговая охрана.