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21 октября, 01:03

Катер с десятками туристов попал под обстрел во время китового сафари у берегов Тайваня

Снаряд пробил нос туристического катера с 34 людьми во время учений на Тайване

<p>Повреждения на туристическом катере во время учений на Тайване. Фото © Super Star Industry</p>

Повреждения на туристическом катере во время учений на Тайване. Фото © Super Star Industry

Вооружённые силы Тайваня во время учений на побережье уезда Илань на северо-западе острова случайно обстреляли туристический катер с 34 людьми на борту — пятью членами экипажа и 29 пассажирами. Об этом сообщает газета Liberty Times.

Во время артиллерийских стрельб в зону учений внезапно вошло прогулочное судно для наблюдения за китами "Чаоцзи Син-3". По сведениям СМИ, катер пробыл там незамеченным 40 минут, так как зону не патрулировала береговая охрана.

В итоге один из снарядов попал в носовую часть гражданского судна. Участники китового сафари не пострадали. После ЧП судно уведомило об инциденте береговую охрану, своим ходом покинуло район и направилось в порт Уши. Теперь оборонное ведомство Тайваня проводит расследование инцидента.

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А ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая и Тайваня неизбежным процессом, которому не сможет помешать никакая сила. Спустя две недели после заявления китайского лидера США объявили о старте рядом с островом крупных военных учений.

Андрей Бражников
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