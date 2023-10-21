MI5 заподозрила Китай в планах сорвать проект AUKUS по созданию атомных подлодок

"Если вы следили за публичной реакцией в Китае на объявления о создании альянса AUKUS, то могли сделать вывод, что там были не рады, а с учётом того, что мы знаем о способах китайского шпионажа и вмешательства, вполне можно считать, что для него будет приоритетной задачей понять, что происходит внутри AUKUS, и попытаться нарушить эти планы, если это возможно", — сказал он.