MI5 заподозрила Китай в планах сорвать проект AUKUS по созданию атомных подлодок
Власти Китая намереваются помешать реализации совместного проекта государств – членов AUKUS по строительству атомных субмарин. Тревогу в связи с планами Пекина забил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум, пишет The Daily Telegraph.
На закрытом пресс-брифинге по итогам консультаций спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, США и Новой Зеландии руководитель MI5 предупредил собравшихся о возникшей проблеме научно-технологического шпионажа. За ним, уверен Маккаллум, и стоит Поднебесная.
"Если вы следили за публичной реакцией в Китае на объявления о создании альянса AUKUS, то могли сделать вывод, что там были не рады, а с учётом того, что мы знаем о способах китайского шпионажа и вмешательства, вполне можно считать, что для него будет приоритетной задачей понять, что происходит внутри AUKUS, и попытаться нарушить эти планы, если это возможно", — сказал он.
Параллельно Китай "прощупывает" комплексы ПВО Тайваня, отправляя в зону их действия десятки разведывательных дронов и самолётов. Так, днём ранее к воздушному пространству острова приблизились сразу 26 летательных аппаратов.