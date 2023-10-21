В США сочли, что конфликт на Ближнем Востоке приведёт к росту террористической активности
RS: США должны наладить контакт с Россией для борьбы с терроризмом
Для США важно наладить контакт с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft. Они считают, что для самого Запада это "срочная необходимость" и восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия может быть путём к дальнейшему примирению двух стран.
Эксперты отметили, что на Западе неминуемо возрастёт террористическая активность из-за обострения палестино-израильского конфликта. По их мнению, США и их союзникам нужно обратить внимание на серьёзный опыт России в вопросе борьбы с экстремизмом. Биби и Ливен также указали, что Москва выразила справедливое недоумение из-за поддержки Западом террористических организаций на Ближнем Востоке и в Ливии после "арабской весны".
"Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии", — добавили аналитики.
Напомним, на Ближнем Востоке резко обострился конфликт после проникновения членов ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное палестинское движение назвало атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ на это перешёл в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Посол Израиля в РФ заявил, что страна приняла решение об операции в Газе.
ТАСС / АР / Mohammed Dahman