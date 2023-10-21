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21 октября, 08:38

В США сочли, что конфликт на Ближнем Востоке приведёт к росту террористической активности

RS: США должны наладить контакт с Россией для борьбы с терроризмом

Для США важно наладить контакт с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft. Они считают, что для самого Запада это "срочная необходимость" и восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия может быть путём к дальнейшему примирению двух стран.

Эксперты отметили, что на Западе неминуемо возрастёт террористическая активность из-за обострения палестино-израильского конфликта. По их мнению, США и их союзникам нужно обратить внимание на серьёзный опыт России в вопросе борьбы с экстремизмом. Биби и Ливен также указали, что Москва выразила справедливое недоумение из-за поддержки Западом террористических организаций на Ближнем Востоке и в Ливии после "арабской весны".

"Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии", — добавили аналитики.

Белому дому пришлось оправдываться за одно слово Байдена по наземной операции Израиля

Белому дому пришлось оправдываться за одно слово Байдена по наземной операции Израиля

Напомним, на Ближнем Востоке резко обострился конфликт после проникновения членов ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное палестинское движение назвало атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ на это перешёл в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Посол Израиля в РФ заявил, что страна приняла решение об операции в Газе.

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ТАСС / АР / Mohammed Dahman

Илья Суриков
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