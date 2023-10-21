Какие ароматы в доме создадут ощущение тепла и уюта этой осенью: Советы эксперта

Создать в доме ощущение тепла и уюта помогут небольшие детали. Такими являются запахи, которые вызывают различные ассоциации, настраивают положительно и дарят приятные эмоции. Создать определённое осеннее настроение помогут некоторые простые, но яркие ароматы.

К примеру, запахи корицы и яблок идеально подойдут для создания домашнего уюта в этот период. Об этом в беседе с Лайфом рассказала эксперт "Яндекс.Аренды" Анна Устюжанинова. По её словам, домашний комфорт — это залог хорошего настроения, продуктивности и даже бодрого физического состояния.

"С чем ассоциируется осень? Конечно, с шарлоткой. Не только вкус, но и запах этого блюда не спутать ни с чем. Смесь сладкого аромата печёных яблок с пикантными нотками корицы — так ощущается уют. Сразу хочется приглушить свет, зажечь свечи, надеть шерстяные носки и укутаться в плед с чашкой горячего чая", — отметила специалист.

По её словам, принято считать, что цитрусовые ароматы больше подходят на тёплую весну и лето, когда хочется ощущать свежесть. Однако это больше относится к лимону, а вот апельсин — прекрасный аромат именно на осень. В меру сладкий, при этом ненавязчивый запах создаст дома ощущение тепла с флёром воспоминаний об ушедшем лете. А вот древесные ароматы больше подходят для поздней осени, когда за окном уже пролетают хлопья снега.

"В такой момент никто не откажется посидеть перед камином с чашкой какао, но в квартирных реалиях эта возможность есть далеко не у всех. Тут на помощь и приходят древесные запахи, которые и ассоциируются с тлеющим камином. Кстати, эти ароматы отлично сочетаются с нотками сладкого шоколада или терпкого табака — выбирайте то, что ближе лично вам", — добавила эксперт.