Мерил Стрип рассталась с супругом после 45 лет брака
Page Six: Мерил Стрип рассталась с мужем Доном Гаммером более шести лет назад
Мерил Стрип и Дон Гаммер. Обложка © ТАСС / ZUMA / Dave Bedrosian
74-летняя американская актриса Мерил Стрип разошлась с 76-летним супругом-скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. По данным Page Six, фактически пара распалась ещё шесть лет назад.
"Дон Гаммер и Мэрил Стрип расстались более шести лет назад, и хотя они всегда будут испытывать друг к другу тёплые чувства, они выбрали жизнь порознь", — отметили официальные представители пары.
Журнал напоминает, что Стрип и Гаммера в последний раз видели вместе на церемонии вручения "Оскара" в 2018 году. При
этом на днях актриса посетила Церемонию вручения премии принцессы Астурийской с обручальным кольцом. Отметим, что у бывших супругов четверо детей.
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