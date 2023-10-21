Мерил Стрип рассталась с супругом после 45 лет брака

74-летняя американская актриса Мерил Стрип разошлась с 76-летним супругом-скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. По данным Page Six, фактически пара распалась ещё шесть лет назад.

"Дон Гаммер и Мэрил Стрип расстались более шести лет назад, и хотя они всегда будут испытывать друг к другу тёплые чувства, они выбрали жизнь порознь", — отметили официальные представители пары.

Журнал напоминает, что Стрип и Гаммера в последний раз видели вместе на церемонии вручения "Оскара" в 2018 году. При

этом на днях актриса посетила Церемонию вручения премии принцессы Астурийской с обручальным кольцом. Отметим, что у бывших супругов четверо детей.