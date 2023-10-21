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21 октября, 19:56

Байден рассказал, как разбирался с олигархами на Украине

Байден заявил, что в целом провёл на Украине три месяца в 2007-2008 годах

Американский лидер Джо Байден рассказал, что боролся с олигархами на Украине в период председательства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. На приёме в Вашингтоне он заявил, что в общей сложности провёл там три месяца.

"В итоге я провёл большую часть двух лет на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <...>, за эти два года (2007–2008. — Прим. Лайфа) я, наверное, провёл на Украине в общей сложности три месяца", — приводит его слова пресс-служба президентской администрации.

Стоит отметить, что Байден посетил Киев в качестве главы государства только один раз — в феврале текущего года. До этого он шесть раз побывал на Украине, находясь на должности вице-президента при предыдущем хозяине Белого дома Бараке Обаме.

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Ранее в Киеве заявили, что средств, которые Байден запросил у Конгресса для Украины, будет недостаточно. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, решившийся "покопаться" в тех 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого дома должны идти киевскому режиму.

Обложка ©

Flickr / The White House

Алексей Соловьёв
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