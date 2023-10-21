Байден рассказал, как разбирался с олигархами на Украине
Байден заявил, что в целом провёл на Украине три месяца в 2007-2008 годах
Американский лидер Джо Байден рассказал, что боролся с олигархами на Украине в период председательства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. На приёме в Вашингтоне он заявил, что в общей сложности провёл там три месяца.
"В итоге я провёл большую часть двух лет на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <...>, за эти два года (2007–2008. — Прим. Лайфа) я, наверное, провёл на Украине в общей сложности три месяца", — приводит его слова пресс-служба президентской администрации.
Стоит отметить, что Байден посетил Киев в качестве главы государства только один раз — в феврале текущего года. До этого он шесть раз побывал на Украине, находясь на должности вице-президента при предыдущем хозяине Белого дома Бараке Обаме.
Ранее в Киеве заявили, что средств, которые Байден запросил у Конгресса для Украины, будет недостаточно. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, решившийся "покопаться" в тех 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого дома должны идти киевскому режиму.
Flickr / The White House