"Газпром" поставит в Китай ещё более полумиллиарда кубометров газа

"Газпром" в текущем году поставит в Китай ещё 600 миллионов кубометров газа сверх обязательств по контракту. Как отметил глава холдинга Алексей Миллер, суточные заявки намного выше, чем те объёмы, что прописаны в документах. По его словам, Россия постоянно осуществляет дополнительные поставки на рынок КНР.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер — о работе компании в условиях санкций. Видео © Telegram / Зарубин

"Мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, это будет 600 миллионов кубометров газа", — сказал Миллер в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.