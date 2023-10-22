"Газпром" поставит в Китай ещё более полумиллиарда кубометров газа
Миллер: "Газпром" в 2023 году поставит в Китай ещё 600 миллионов кубометров газа
"Газпром" в текущем году поставит в Китай ещё 600 миллионов кубометров газа сверх обязательств по контракту. Как отметил глава холдинга Алексей Миллер, суточные заявки намного выше, чем те объёмы, что прописаны в документах. По его словам, Россия постоянно осуществляет дополнительные поставки на рынок КНР.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер — о работе компании в условиях санкций. Видео © Telegram / Зарубин
"Мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, это будет 600 миллионов кубометров газа", — сказал Миллер в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он добавил, что в условиях антироссийских санкций смотрит в будущее уверенно. Миллер подчеркнул, что "Газпром" надёжно исполняет обязательства, а в экономическом плане компания сильна, как и прежде.
Ранее Миллер сообщил, что трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу. При этом в январе 2023 года Россия заняла первое место по поставкам природного газа и нефти в Китай. Так, общие поставки топлива из нашей страны составили 2,7 млрд кубометров.
ТАСС / Кирилл Кухмарь