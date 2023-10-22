Косторная ответила на вопрос о смене гражданства фразой "есть много вариантов"

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алёна Косторная допускает, что может сменить спортивное гражданство. По словам спортсменки, у неё "есть много вариантов", однако раскрывать все карты она не стала.

"Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет завтра", — сказала 20-летняя Косторная в разговоре с журналистами после проката произвольной программы в паре с Георгием Куницей.

В воскресенье пара Косторная и Куница представила произвольную программу на этапе Гран‑при России в Омске, получив за неё 124,71 балла. Сумма за оба выступления составила 192,77 балла, пара заняла четвёртое место.