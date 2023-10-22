В МИД РФ проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели русскоязычной семьи в результате атаки со стороны Израиля. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населённом пункте Дейр-эль-Балах (центральный район Газы) русскоязычной семьи", — приводит сообщение представителя дипведомства ТАСС.
Уточняется, что речь может идти о гибели женщины с детьми, которая является гражданкой одной из стран СНГ.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. В Минздраве Газы заявили, что из-за обстрелов со стороны Израиля погибло 266 человек, из них 117 — это дети.
Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES