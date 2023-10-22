В МИД РФ проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели русскоязычной семьи в результате атаки со стороны Израиля. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населённом пункте Дейр-эль-Балах (центральный район Газы) русскоязычной семьи", — приводит сообщение представителя дипведомства ТАСС.