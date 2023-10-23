Свидание парочки в чужой "семёрке" закончилось мощным пожаром из-за пачки чипсов

В Санкт-Петербурге влюблённые подростки сожгли чужие "Жигули" пачкой чипсов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14-летний парень вместе с 16-летней подругой взломали дверь припаркованного авто, а после того, как залезли туда и перекусили, подожгли упаковку, чтобы проверить, как она горит.