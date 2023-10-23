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23 октября, 09:31

Свидание парочки в чужой "семёрке" закончилось мощным пожаром из-за пачки чипсов

SHOT: В Петербурге влюблённые подростки сожги чужую "семёрку" пачкой чипсов

<p>"Жигули", которые влюблённые подростки сожгли пачкой чипсов в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Жигули", которые влюблённые подростки сожгли пачкой чипсов в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге влюблённые подростки сожгли чужие "Жигули" пачкой чипсов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14-летний парень вместе с 16-летней подругой взломали дверь припаркованного авто, а после того, как залезли туда и перекусили, подожгли упаковку, чтобы проверить, как она горит.

В итоге огонь охватил салон так быстро, что влюблённые напугались и выскочили наружу, оставив внутри горящий пакет. Школьников на месте задержали сотрудники ГИБДД. Десятиклассницу увезли в центр "Детская психиатрия", а её парня передали матери. Салон "семёрки" в итоге выгорел почти полностью. Владельца "Жигулей" сейчас устанавливают.

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Ранее Лайф писал, что во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве прогремел мощный взрыв: рванул один из легковых автомобилей, припаркованных у здания. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Никита Осипов
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