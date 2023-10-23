Свидание парочки в чужой "семёрке" закончилось мощным пожаром из-за пачки чипсов
SHOT: В Петербурге влюблённые подростки сожги чужую "семёрку" пачкой чипсов
"Жигули", которые влюблённые подростки сожгли пачкой чипсов в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге влюблённые подростки сожгли чужие "Жигули" пачкой чипсов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14-летний парень вместе с 16-летней подругой взломали дверь припаркованного авто, а после того, как залезли туда и перекусили, подожгли упаковку, чтобы проверить, как она горит.
В итоге огонь охватил салон так быстро, что влюблённые напугались и выскочили наружу, оставив внутри горящий пакет. Школьников на месте задержали сотрудники ГИБДД. Десятиклассницу увезли в центр "Детская психиатрия", а её парня передали матери. Салон "семёрки" в итоге выгорел почти полностью. Владельца "Жигулей" сейчас устанавливают.
Ранее Лайф писал, что во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве прогремел мощный взрыв: рванул один из легковых автомобилей, припаркованных у здания. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.