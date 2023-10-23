Контрастный душ и бананы: Врач назвала "лучших друзей" метеозависимых людей

Знакомо такое состояние: вроде выспались хорошо, в целом здоровы, но только пошёл дождик (засветило солнце, упало атмосферное давление), и вы чувствуете себя из рук вон плохо, не можете сосредоточиться на простейшей задаче? И голова болит буквально на ровном месте. Возможно, вы метеозависимы. Как преодолеть головную боль, связанную с капризами погоды, узнал Лайф.

"В медицине нет единой позиции относительно того, как влияют изменения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления на самочувствие человека. Но некоторые люди субъективно отмечают наличие такой связи. Одна из наиболее распространённых жалоб — на головную боль. Причём пациенты отмечают, что обычные болеутоляющие в таком случае малоэффективны или же просто бесполезны", — говорит старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Врач советует метеозависимым соблюдать следующие рекомендации: Скорректируйте распорядок дня. Необходимо выработать привычку ложиться и вставать в одно время. Отправляйтесь в постель не позже 23:00 и спите не меньше 8 часов в сутки в темноте, защищаясь от солнечных лучей.

Питайтесь правильно. Чтобы не допустить появления головной боли, соблюдайте диету, в которой нет острого, сладкого и жареного. Введите в рацион продукты, богатые калием: абрикосы, бананы, изюм, курагу.

Укрепляйте сосуды. Например, ежедневный контрастный душ поможет сгладить возможные сосудистые реакции на колебания погоды.

Увеличьте физическую активность. Даже 30-минутная разминка или просто прогулка на свежем воздухе в среднем темпе лучше, чем ничего.

Соблюдайте назначения лечащего врача. Это относится к тем, кто принимает какие-либо препараты на постоянной основе. Не увеличивайте дозировку и не прекращайте приём без консультации со специалистом.

Избегайте высоких физических и эмоциональных нагрузок.