Умер бывший защитник хоккейного "Динамо" Дмитрий Суханов

В Москве скончался известный хоккеист, защитник клуба "Динамо" Дмитрий Суханов. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело 49-летнего бывшего спортсмена обнаружил в его квартире близкий друг, тоже экс-хоккеист "Динамо" Евгений Грибко.

В последнее время Суханов жаловался на боль в ногах и низкое давление, ходил с трудом даже по квартире и опирался на хоккейную клюшку.