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23 октября, 11:27

Умер бывший защитник хоккейного "Динамо" Дмитрий Суханов

<p>Бывший хоккеист "Динамо" Дмитрий Суханов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Бывший хоккеист "Динамо" Дмитрий Суханов. Обложка © t.me / shot_shot

В Москве скончался известный хоккеист, защитник клуба "Динамо" Дмитрий Суханов. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело 49-летнего бывшего спортсмена обнаружил в его квартире близкий друг, тоже экс-хоккеист "Динамо" Евгений Грибко.

В последнее время Суханов жаловался на боль в ногах и низкое давление, ходил с трудом даже по квартире и опирался на хоккейную клюшку.

Дмитрий Суханов — бывший защитник "Динамо", завершил карьеру в 1997-м, с 2012 по 2014 год играл за любительскую команду. После 2014-го тренировал команду "Русичи" из Российской товарищеской лиги.

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Ранее Лайф писал, что в возрасте 56 лет скончался советский и российский баскетболист Сергей Бабков. Причины смерти спортсмена не оглашались. А двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин скончался в ещё более молодом возрасте — на 54-м году жизни. Причины также остаются неизвестными.

Марина Калегина
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