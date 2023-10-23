Умер бывший защитник хоккейного "Динамо" Дмитрий Суханов
Бывший хоккеист "Динамо" Дмитрий Суханов. Обложка © t.me / shot_shot
В Москве скончался известный хоккеист, защитник клуба "Динамо" Дмитрий Суханов. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело 49-летнего бывшего спортсмена обнаружил в его квартире близкий друг, тоже экс-хоккеист "Динамо" Евгений Грибко.
В последнее время Суханов жаловался на боль в ногах и низкое давление, ходил с трудом даже по квартире и опирался на хоккейную клюшку.
Дмитрий Суханов — бывший защитник "Динамо", завершил карьеру в 1997-м, с 2012 по 2014 год играл за любительскую команду. После 2014-го тренировал команду "Русичи" из Российской товарищеской лиги.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 56 лет скончался советский и российский баскетболист Сергей Бабков. Причины смерти спортсмена не оглашались. А двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин скончался в ещё более молодом возрасте — на 54-м году жизни. Причины также остаются неизвестными.