Две трети россиянок признались, что не знают, сколько у них обуви, но заготовили ответ для мужа

Около 67% россиянок не знают, сколько пар обуви у них в гардеробе. При этом они уверяют, что заготовили ответ для мужа или матери, если такой вопрос возникнет. Об этом Лайфу рассказала дизайнер Елена Мельник.

Точно могут сказать, сколько коробок хранится в их шкафах, 23% респонденток. Каждая десятая призналась в обувном шопоголизме и в том, что не хочет считать пары. При этом у 47% опрошенных в гардеробе хранится от 10 до 20 пар обуви, чуть больше (20–30) — у 23%, меньше 10 — у 22%. В то же время 8% заявили, что у них 30–40 пар.

Также опрос показал, что за последний год свыше трети россиянок потратили на обувь от 50 до 100 тысяч рублей, а десятая часть респонденток — намного больше. Причём самая удобная пара у 41% женщин стоит в диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей. В склонности к спонтанным покупкам признались свыше 20% опрошенных. При этом всё же больше половины (53%) обходят стороной обувные магазины, когда чувствуют перебор.

Примечательно, что при покупке обуви, которая даже не понадобится, у женщин существует множество оправданий. Так, 36% говорят, что туфли достаточно красивые, 25% уверяют, что обязательно их разносят, а 19% считают, что они точно пригодятся. Некоторые хотят докупить к новой обуви подходящие платье или юбку. Есть и те, кто жертвует кошельком ради того, чтобы "спасти" обувь.

Чаще всего женщины покупают демисезонную обувь, чуть реже — летнюю и зимнюю. Почти четверть (24%) опрошенных признались, что им нравятся кроссовки, лишь 8% рассказали о любви к туфлям. По мнению 32%, самая некомфортная обувь имеет чёрный цвет. 62% даже не пытались продать ненужный товар, а 19% пробовали, но обувь так никто и не купил.