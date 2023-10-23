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23 октября, 13:43

Более 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное"

Заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" подали более 70 тысяч семей, всего это свыше 400 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе президентской платформы "Россия — страна возможностей". Всего в проекте участвуют семейные команды из всех 89 регионов России вместе с родственниками, которые живут более чем в 60 странах мира.

Уточняется, что наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Москва, Московская область и Краснодарский край возглавляют рейтинг по количеству участников.

"Совсем скоро командам откроются первые восемь заданий дистанционного этапа. Они будут включать в себя задания по различным тематическим направлениям и разных уровней сложности. Например, участникам будет предложено всей семьёй исполнить песню, приготовить блюдо по семейному рецепту и даже создать виртуальную летопись своей семьи", — сказала заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Опрос показал, сколько россиян проводят досуг вместе с семьёй

Опрос показал, сколько россиян проводят досуг вместе с семьёй

По её словам, конкурс уже доказал свою востребованность и своевременность. Регистрация ещё продолжается, а на наблюдательном совете конкурса было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет. Приём заявок проходит на сайте "Этосемейное.рф" до 4 ноября 2023 года.

Ранее Лайф писал, что для россиян самое важное в жизни — это здоровье, безопасность и семья, а достижениями они назвали крепкие родственные отношения и успехи в работе. Таковы результаты опроса, который проводился организаторами конкурса "Это у нас семейное".

Папа — опора, а мама — любовь: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируются образы разных членов семьи

Папа — опора, а мама — любовь: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируются образы разных членов семьи

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Unsplash

Илья Суриков
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