Регион

Уведомления отключены

23 октября, 15:35

Князь упрекнул музыкантов в подражании "Королю и Шуту"

<p>Музыкант Андрей Князев. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Алёна Яшина</p>

Музыкант Андрей Князев. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Алёна Яшина

Основатель группы "Король и Шут", лидер рок-группы "КняZz" Андрей Князев раскритиковал музыкантов за то, что они копируют стиль и манеру выступления "Короля и Шута". При этом, по его словам, нет ничего страшного, если артисты вдохновились группой и выстраивают свой путь в похожем направлении.

"Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своём мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения", — подчеркнул Князев в беседе с "Газетой.ru".

Князь добавил, что творчество "Короля и Шута" стало некоторым культурным феноменом и достоянием общественности.

Рок-группа "Король и Шут" была создана Андреем Князевым и Михаилом Горшеневым. Князев написал большую часть песен для этого коллектива. В 2011 году артист основал свою рок-группу "КняZz".

Не понравился КняZz: В Казахстане с билбордов и афиш вырезали псевдоним Андрея Князева

Не понравился КняZz: В Казахстане с билбордов и афиш вырезали псевдоним Андрея Князева

Напомним, ранее с выставки в честь "Короля и Шута" похитили жилетку Князева. Через несколько дней злоумышленник нашёлся — им оказался экс-вокалист и первый лидер группы "Коррозия металла" Александр Лазоревич.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Андрей Князев (КняZz)
  • "Король и Шут" (КиШ)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров