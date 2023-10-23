Князь упрекнул музыкантов в подражании "Королю и Шуту"
Музыкант Андрей Князев. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Алёна Яшина
Основатель группы "Король и Шут", лидер рок-группы "КняZz" Андрей Князев раскритиковал музыкантов за то, что они копируют стиль и манеру выступления "Короля и Шута". При этом, по его словам, нет ничего страшного, если артисты вдохновились группой и выстраивают свой путь в похожем направлении.
"Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своём мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения", — подчеркнул Князев в беседе с "Газетой.ru".
Князь добавил, что творчество "Короля и Шута" стало некоторым культурным феноменом и достоянием общественности.
Рок-группа "Король и Шут" была создана Андреем Князевым и Михаилом Горшеневым. Князев написал большую часть песен для этого коллектива. В 2011 году артист основал свою рок-группу "КняZz".
Напомним, ранее с выставки в честь "Короля и Шута" похитили жилетку Князева. Через несколько дней злоумышленник нашёлся — им оказался экс-вокалист и первый лидер группы "Коррозия металла" Александр Лазоревич.