Князь упрекнул музыкантов в подражании "Королю и Шуту"

Основатель группы "Король и Шут", лидер рок-группы "КняZz" Андрей Князев раскритиковал музыкантов за то, что они копируют стиль и манеру выступления "Короля и Шута". При этом, по его словам, нет ничего страшного, если артисты вдохновились группой и выстраивают свой путь в похожем направлении.

"Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своём мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения", — подчеркнул Князев в беседе с "Газетой.ru".

Князь добавил, что творчество "Короля и Шута" стало некоторым культурным феноменом и достоянием общественности.