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Опубликовано 23 октября 2023, 22:43

На Украине признали превосходство России в использовании дронов

Командир ВСУ Федоренко: ВС РФ имеют преимущество в области применения дронов

Тестирование FPV-дронов "Упырь". Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Тестирование FPV-дронов "Упырь". Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Российская армия имеет значительное преимущество над украинской в области применения FPV-дронов. Как подчеркнул в эфире телеканала Espreso.tv командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко, у Киева таких ресурсов нет.

По его словам, ВС РФ обладают достаточно большим количеством FPV-дронов: одна группа российских бойцов может применить до полусотни таких беспилотников в день. Украинская сторона похвастаться таким не может, признал Федоренко.

"Ряд средств изготавливается за счёт военно-промышленного комплекса: разведывательного типа действия, ударного и многих других модификаций, — и их на линии фронта противник старается обеспечить в достаточном количестве. Постоянно есть присутствие [российских] БПЛА в воздухе", — сообщил он.

Украинский генерал проболтался о слабом месте ВСУ
Украинский генерал проболтался о слабом месте ВСУ

Превосходство Российской армии на Украине признают не впервые. Ранее украинский полковник Лисюк заявлял, что ВСУ находятся в тяжёлом положении из-за преимущества ВС РФ в техническом и количественном плане. Аналогичное мнение на днях высказал и основатель запрещённой в РФ террористической организации "Азов"* Андрей Билецкий**. По его словам, российские беспилотники "Орлан" сильнее тех, что есть на вооружении украинской армии.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Оксана Попова
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