На Украине признали превосходство России в использовании дронов

Российская армия имеет значительное преимущество над украинской в области применения FPV-дронов. Как подчеркнул в эфире телеканала Espreso.tv командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко, у Киева таких ресурсов нет.

По его словам, ВС РФ обладают достаточно большим количеством FPV-дронов: одна группа российских бойцов может применить до полусотни таких беспилотников в день. Украинская сторона похвастаться таким не может, признал Федоренко.

"Ряд средств изготавливается за счёт военно-промышленного комплекса: разведывательного типа действия, ударного и многих других модификаций, — и их на линии фронта противник старается обеспечить в достаточном количестве. Постоянно есть присутствие [российских] БПЛА в воздухе", — сообщил он.