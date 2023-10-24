На Украине признали превосходство России в использовании дронов
Командир ВСУ Федоренко: ВС РФ имеют преимущество в области применения дронов
Тестирование FPV-дронов "Упырь". Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Российская армия имеет значительное преимущество над украинской в области применения FPV-дронов. Как подчеркнул в эфире телеканала Espreso.tv командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко, у Киева таких ресурсов нет.
По его словам, ВС РФ обладают достаточно большим количеством FPV-дронов: одна группа российских бойцов может применить до полусотни таких беспилотников в день. Украинская сторона похвастаться таким не может, признал Федоренко.
"Ряд средств изготавливается за счёт военно-промышленного комплекса: разведывательного типа действия, ударного и многих других модификаций, — и их на линии фронта противник старается обеспечить в достаточном количестве. Постоянно есть присутствие [российских] БПЛА в воздухе", — сообщил он.
Превосходство Российской армии на Украине признают не впервые. Ранее украинский полковник Лисюк заявлял, что ВСУ находятся в тяжёлом положении из-за преимущества ВС РФ в техническом и количественном плане. Аналогичное мнение на днях высказал и основатель запрещённой в РФ террористической организации "Азов"* Андрей Билецкий**. По его словам, российские беспилотники "Орлан" сильнее тех, что есть на вооружении украинской армии.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.