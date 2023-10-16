Украинская армия находится в тяжёлом положении из-за превосходства российских войск в техническом и количественном плане. Об этом рассказал командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian.

В интервью украинский полковник также обратил внимание на численное превосходство Армии России над ВСУ и на современную технику ВС РФ. Он посетовал на то, что его бригада использует устаревшую советскую бронетехнику, в то время как российские бойцы применяют более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, а также разведывательное оборудование.