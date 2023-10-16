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Регион
Опубликовано 16 октября 2023, 00:10
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Украинский полковник признал превосходство Армии России над ВСУ

Украинский полковник Лисюк: ВС РФ превосходят ВСУ количественно и технически

Украинская армия находится в тяжёлом положении из-за превосходства российских войск в техническом и количественном плане. Об этом рассказал командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian.

"Нам очень тяжело двигаться вперёд. Там внушительная оборона", — признался офицер.

В интервью украинский полковник также обратил внимание на численное превосходство Армии России над ВСУ и на современную технику ВС РФ. Он посетовал на то, что его бригада использует устаревшую советскую бронетехнику, в то время как российские бойцы применяют более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, а также разведывательное оборудование.

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Украинские войска не достигают успехов на фронте и с каждым днём несут всё большие потери. Лишь за минувшую неделю на Донецком направлении ВСУ лишились более 1,5 тысячи военных. На Запорожском направлении украинская армия потеряла около 400 солдат. Впрочем, в Киеве уже нашли "виновных" в провале наступления ВСУ и возложили ответственность на Запад. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика".

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unsplash

Оксана Попова
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