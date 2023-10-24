Российские бойцы уничтожили до двух рот ВСУ на Купянском направлении

Российские силы группировки войск "Запад" в ходе боевых действий на Купянском направлении уничтожили до двух рот живой силы ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группы Сергей Зыбинский, также украинская армия потеряла военную технику.

"Общие потери противника составили до двух рот живой силы, два БТР М113, боевую бронированную машину "Козак", один пикап, один пункт боепитания", — приводит заявление офицера РИА "Новости".

Удары по цели наносились при помощи авиации и огня артиллерии. Кроме прочего, российскими бойцами было отражено девять атак штурмовых групп ВСУ.