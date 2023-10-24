Российские бойцы уничтожили до двух рот ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Российские силы уничтожили до двух рот живой силы ВСУ под Купянском
Российские силы группировки войск "Запад" в ходе боевых действий на Купянском направлении уничтожили до двух рот живой силы ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группы Сергей Зыбинский, также украинская армия потеряла военную технику.
"Общие потери противника составили до двух рот живой силы, два БТР М113, боевую бронированную машину "Козак", один пикап, один пункт боепитания", — приводит заявление офицера РИА "Новости".
Удары по цели наносились при помощи авиации и огня артиллерии. Кроме прочего, российскими бойцами было отражено девять атак штурмовых групп ВСУ.
Украинская армия несёт катастрофические потери на фронте: только за последние недели она лишилась нескольких тысяч человек. Тем временем на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием наказывать командиров за потери в рядах Вооружённых сил Украины. В качестве мер наказания автор статьи предложил лишать званий или назначать материальную или уголовную ответственность.
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