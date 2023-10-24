Американский журналист и военный эксперт Гарланд Никсон высказал мнение, что Россия способна взять под контроль все интересующие её территории Украины. Он предрёк украинской армии и политической элите скорый крах, указав на то, что у Киева заканчиваются люди и вооружение, а также предупредил Владимира Зеленского и его окружение о том, что территориальные потери будут весьма ощутимы.

Ранее бывший разведчик армии США, а ныне военный блогер Скотт Риттер восхитился успехами ВС России в Донецкой Народной Республике. По его словам, наша армия перешла в наступление, в то время как ВСУ распадаются. В свою очередь американская журналистка Натали Моррис обратила внимание, что Владимир Зеленский обиделся на западных партнёров из-за того, что политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. По её словам, украинский политик сейчас недоумевает, почему до него никому нет дела, а телефон не разрывается от звонков, как прежде. Моррис считает, что ему невероятно обидно, так как раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а в настоящее время его перестали куда-либо приглашать.