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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 11:30
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В морской пехоте ВСУ вспыхнул бунт из-за приказа форсировать Днепр после прошлого разгрома

Минобороны РФ: Морпехи ВСУ отказываются форсировать Днепр из-за больших потерь

Морская пехота Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказывается выполнять приказ по высадке на левый берег Днепра в связи с прошлыми провальными операциями. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понёс большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", — отметили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что российскими силами на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 55 украинских бойцов, три автомобиля и гаубица Д-20.

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Getty Images / Sean Gallup

Андрей Бражников
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