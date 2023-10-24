В морской пехоте ВСУ вспыхнул бунт из-за приказа форсировать Днепр после прошлого разгрома
Минобороны РФ: Морпехи ВСУ отказываются форсировать Днепр из-за больших потерь
Морская пехота Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказывается выполнять приказ по высадке на левый берег Днепра в связи с прошлыми провальными операциями. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понёс большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", — отметили в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что российскими силами на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 55 украинских бойцов, три автомобиля и гаубица Д-20.
Украинская армия несёт катастрофические потери на фронте: только за последние недели она лишилась нескольких тысяч человек. Тем временем на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием наказывать командиров за потери в рядах Вооружённых сил Украины. В качестве мер наказания автор статьи предложил лишать званий или назначать материальную или уголовную ответственность.
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