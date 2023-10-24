Три украинских самолёта были сбиты за сутки в зоне СВО

Два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты средствами противовоздушной обороны над Красноармейском в ДНР и авиабазой Канатово в Кировоградской области. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 24 октября, пресс-служба Минобороны РФ.