Три украинских самолёта были сбиты за сутки в зоне СВО
МО РФ отчиталось о двух сбитых украинских МиГ-29 и учебно-боевом самолёте Л-39
Два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты средствами противовоздушной обороны над Красноармейском в ДНР и авиабазой Канатово в Кировоградской области. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 24 октября, пресс-служба Минобороны РФ.
"Кроме того, в районе населённого пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолёт Л-39 Воздушных сил Украины", — сообщили в военном ведомстве.
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