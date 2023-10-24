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Опубликовано 24 октября 2023, 11:35

Три украинских самолёта были сбиты за сутки в зоне СВО

МО РФ отчиталось о двух сбитых украинских МиГ-29 и учебно-боевом самолёте Л-39

Два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты средствами противовоздушной обороны над Красноармейском в ДНР и авиабазой Канатово в Кировоградской области. Такие данные озвучила журналистам во вторник, 24 октября, пресс-служба Минобороны РФ.

"Кроме того, в районе населённого пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолёт Л-39 Воздушных сил Украины", — сообщили в военном ведомстве.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25
Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25

На днях сообщалось, что с момента старта специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили уже 500 украинских самолётов и более 250 вертолётов. Также стало известно, что с начала СВО ВС РФ истребили уже более восьми тысяч украинских беспилотников.

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Марина Калегина
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