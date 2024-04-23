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23 апреля, 05:00

10 удивительных теней, глядя на которые вы поставите под сомнение своё знание физики

Казалось бы, ну что может быть интересного в тенях! Тем не менее иногда даже они могут удивить. Собрали 10 кадров, которые точно заставят вас задуматься и почаще смотреть по сторонам, чтобы не пропускать такую красоту.

"Эта тень выглядит так, словно у меня проблемы со зрением", — Bats516.

Фото © Reddit / Bats516

Фото © Reddit / Bats516

"Почему моя тень напоминает какого-то монстра..."copawobbly,

Фото © Reddit / copawobbly

Фото © Reddit / copawobbly

"Тень и ракурс создают впечатление, будто этот парень парит в воздухе", — tommytwooo.

Фото © Reddit / tommytwooo

Фото © Reddit / tommytwooo

"Из-за зигзагообразной кладки кирпичей тень на них тоже зигзагом", — GhostInThePrompt.

Фото © Reddit / GhostInThePrompt

Фото © Reddit / GhostInThePrompt

"Тень моей шахматной доски парит!"tummy_trubble.

Фото © Reddit / tummy_trubble

Фото © Reddit / tummy_trubble

"У меня в голове дырка!.. Ну почти", — calebd4y.

Фото © Reddit / calebd4y

Фото © Reddit / calebd4y

"Тень от дерева во время солнечного затмения", — LordBandimer.

Фото © Reddit / LordBandimer

Фото © Reddit / LordBandimer

"То, какие тени получаются на этаже ниже из-за этих сооружений сверху, поражает", — skdkking.

Фото © Reddit / skdkking

Фото © Reddit / skdkking

"Просто листик плавает на воде, а какая тень!"Goal1.

Фото © Reddit / Goal1

Фото © Reddit / Goal1

"Тени от этих оконных клеток создают 3D-эффект", — Mike_ZzZzZ.

Фото © Reddit / Mike_ZzZzZ

Фото © Reddit / Mike_ZzZzZ

"Сто лет тому вперёд": Как пай-девочка Алиса из фильма 1985 года превратилась в панка в экранизации 2024 года
"Сто лет тому вперёд": Как пай-девочка Алиса из фильма 1985 года превратилась в панка в экранизации 2024 года
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Reddit / skdkking, LordBandimer

Сергей Трофимов
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