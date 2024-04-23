10 удивительных теней, глядя на которые вы поставите под сомнение своё знание физики

Казалось бы, ну что может быть интересного в тенях! Тем не менее иногда даже они могут удивить. Собрали 10 кадров, которые точно заставят вас задуматься и почаще смотреть по сторонам, чтобы не пропускать такую красоту.