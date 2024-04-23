10 удивительных теней, глядя на которые вы поставите под сомнение своё знание физики
Казалось бы, ну что может быть интересного в тенях! Тем не менее иногда даже они могут удивить. Собрали 10 кадров, которые точно заставят вас задуматься и почаще смотреть по сторонам, чтобы не пропускать такую красоту.
"Эта тень выглядит так, словно у меня проблемы со зрением", — Bats516.
Фото © Reddit / Bats516
"Почему моя тень напоминает какого-то монстра..." — copawobbly,
Фото © Reddit / copawobbly
"Тень и ракурс создают впечатление, будто этот парень парит в воздухе", — tommytwooo.
Фото © Reddit / tommytwooo
"Из-за зигзагообразной кладки кирпичей тень на них тоже зигзагом", — GhostInThePrompt.
Фото © Reddit / GhostInThePrompt
"Тень моей шахматной доски парит!" — tummy_trubble.
Фото © Reddit / tummy_trubble
"У меня в голове дырка!.. Ну почти", — calebd4y.
Фото © Reddit / calebd4y
"Тень от дерева во время солнечного затмения", — LordBandimer.
Фото © Reddit / LordBandimer
"То, какие тени получаются на этаже ниже из-за этих сооружений сверху, поражает", — skdkking.
Фото © Reddit / skdkking
"Просто листик плавает на воде, а какая тень!" — Goal1.
Фото © Reddit / Goal1
"Тени от этих оконных клеток создают 3D-эффект", — Mike_ZzZzZ.
Фото © Reddit / Mike_ZzZzZ
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Reddit / skdkking, LordBandimer