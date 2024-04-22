После задержания рэпера Платины Мизулиной предложили спеть самой 22 апреля, 18:33 Екатерина Мизулина и рэпер Платина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина, Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / platina300

Продюсер и режиссёр Дмитрий Ашуров после задержания в Томске латвийского рэпера Роберта Плаудиса (Платина) предложил главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной записать треки самой, чтобы показать пример творческой молодёжи.

В беседе с телеканалом "360" продюсер объяснил, что молодые люди "много поют о любви к деньгам, девочкам, золоту и машинам" — и это нормально. Ашуров не увидел в этом ничего страшного, хотя он согласился, что пропаганда наркотиков в песнях недопустима. Продюсер предложил Мизулиной спеть самой, показав музыкальный образец.

"Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать её личный проект. И она как раз таким своим творчеством покажет, как нужно артистам жить на сцене и какую музыку нужно доносить до зрителей", — заявил Ашуров.

Авторы Татьяна Миссуми