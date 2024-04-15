Поддерживающий ВСУ рэпер Jah Khalib захотел выступать на корпоративах в РФ почти за 5 млн рублей

Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), который поддерживал Украину, вновь пытается организовать концерты в России. Музыкант из Казахстана хочет выступать в РФ после скандала у себя на родине. Там стали "отменять" артиста из-за его высказываний о том, что жертвы насильников сами провоцируют их неправильной одеждой, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, рэпер согласен выступать на корпоративах в России за 4,6 миллиона рублей. Райдер у музыканта довольно скромный — соки, газированные напитки, горячее питание и сигареты. Артист готов приехать в столицу России вместе со своей командой из восьми человек. В этом году у артиста также запланировано четыре выступления в Сербии, Англии, Монголии и на Кипре.

У музыканта начались проблемы в Казахстане после начала судебного разбирательства по громкому делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, которую в ресторане забил до смерти её гражданский муж — экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. На этом фоне вспыли высказывания Мамедова ещё от 2022 года. На одном из подкастов артист сказал, что жертвы насилия просто оказались "не в том месте, не в той одежде, не в то время". После этого на Jah Khalib обрушилась волна осуждения. Музыканту припомнили, что он сам пишет треки про "секс, наркотики и порванное платье". Местные активисты потребовали запретить ему выступать в Казахстане.