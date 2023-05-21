Поддержавший ВСУ Jah Khalib не вернул фанатам деньги за отменённые концерты в России
Фанаты рэпера Jah Khalib не могут вернуть деньги за отменённые концерты
Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Обложка © ТАСС / Геодакян Артём
Поклонники рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) не могут вернуть деньги за его отменённые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.
В разговоре с телеграм-каналом фанаты музыканта жалуются, что их "кормят шаблонными письмами", билетные агрегаторы ссылаются на организаторов, которые не хотят возвращать деньги за билеты. Некоторые уже смирились, что вернуть потраченное не смогут.
"Очень грустно сталкиваться с таким отношением к слушателям. Уже месяц ждём возврата денег", — рассказал один из поклонников Jah Khalib.
Сам же рэпер теперь выступает на частных вечеринках, которые могут пройти и в России. Стоимость такого приватного мероприятия — четыре миллиона рублей. Также фанаты могут поискать концерты любимого исполнителя в других странах — Турции, Азербайджане, Узбекистане.
Напомним, ранее концерты Jah Khalib в Москве и Петербурге отменили из-за поддержки рэпером ВСУ. С такой просьбой к Минкультуры обратился музыкант Аким Апачев. Билеты на мероприятие стоили четыре тысячи рублей, а в общей сложности за вечер Jah Khalib получил около 30 миллионов. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов предложил артисту выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу". Сам рэпер пытается отрицать свою причастность к поддержке ВСУ.