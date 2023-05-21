Поддержавший ВСУ Jah Khalib не вернул фанатам деньги за отменённые концерты в России

Поклонники рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) не могут вернуть деньги за его отменённые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

В разговоре с телеграм-каналом фанаты музыканта жалуются, что их "кормят шаблонными письмами", билетные агрегаторы ссылаются на организаторов, которые не хотят возвращать деньги за билеты. Некоторые уже смирились, что вернуть потраченное не смогут.

"Очень грустно сталкиваться с таким отношением к слушателям. Уже месяц ждём возврата денег", — рассказал один из поклонников Jah Khalib.