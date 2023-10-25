Шойгу подвёл неутешительный итог состояния ВСУ
Шойгу: Обстановка на фронте такова, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей
Обстановка на фронте говорит о том, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание", — сказал он в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенных государственных наград.
Глава оборонного ведомства отметил, что за последние три-четыре недели множество украинских военнослужащих были захвачены или добровольно сдались в плен. Там они рассказывают о неутешительном психологическом состоянии в ВСУ.
Напомним, Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Он заслушал доклады, в частности, об обстановке на фронте, а также рассказал о наличии у ВС России новых комплексов, с помощью которых только за последние пять дней удалось сбить 24 украинских самолёта.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий