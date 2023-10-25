Шойгу подвёл неутешительный итог состояния ВСУ

"Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание", — сказал он в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенных государственных наград.