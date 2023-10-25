Российские военные раскрыли "трюк" ВСУ с постановочными штурмами и ложными позициями
Подполковник Марочко: ВСУ оборудуют постановочные позиции под Красным Лиманом
Украинская армия на фоне неудач на фронте вынуждена оборудовать ложные позиции на Краснолиманском направлении и даже имитировать их штурмы, чтобы отвлечь внимание российских бойцов. Об этом рассказал журналистам в среду, 25 октября, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, нашим солдатам и командованию приходится проявлять особую бдительность, переключаясь на новые цели для минимизации угроз.
"На многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", — приводит слова Марочко РИА "Новости".
Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер оценил украинское контрнаступление и заявил, что оно полностью провалилось. По его мнению, это было понятно сразу, ведь украинские стратеги явно недооценили всю мощь Российской армии. А бывший разведчик армии США, а ныне военный блогер Скотт Риттер восхитился успехами ВС России в Донецкой Народной Республике. По его словам, наша армия перешла в наступление, в то время как ВСУ распадаются.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ