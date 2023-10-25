Российские военные раскрыли "трюк" ВСУ с постановочными штурмами и ложными позициями

Украинская армия на фоне неудач на фронте вынуждена оборудовать ложные позиции на Краснолиманском направлении и даже имитировать их штурмы, чтобы отвлечь внимание российских бойцов. Об этом рассказал журналистам в среду, 25 октября, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, нашим солдатам и командованию приходится проявлять особую бдительность, переключаясь на новые цели для минимизации угроз.

"На многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", — приводит слова Марочко РИА "Новости".