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Опубликовано 25 октября 2023, 08:22
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Российские военные раскрыли "трюк" ВСУ с постановочными штурмами и ложными позициями

Подполковник Марочко: ВСУ оборудуют постановочные позиции под Красным Лиманом

Украинская армия на фоне неудач на фронте вынуждена оборудовать ложные позиции на Краснолиманском направлении и даже имитировать их штурмы, чтобы отвлечь внимание российских бойцов. Об этом рассказал журналистам в среду, 25 октября, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, нашим солдатам и командованию приходится проявлять особую бдительность, переключаясь на новые цели для минимизации угроз.

"На многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", приводит слова Марочко РИА "Новости".

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Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер оценил украинское контрнаступление и заявил, что оно полностью провалилось. По его мнению, это было понятно сразу, ведь украинские стратеги явно недооценили всю мощь Российской армии. А бывший разведчик армии США, а ныне военный блогер Скотт Риттер восхитился успехами ВС России в Донецкой Народной Республике. По его словам, наша армия перешла в наступление, в то время как ВСУ распадаются.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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