Юморист Валерий Пономаренко, похоронивший брата-близнеца, попал в больницу

Звезда передачи "Кривое зеркало", известный юморист Валерий Пономаренко, попал в больницу. Об этом сообщается на сайте Дворца культуры имени Калинина в Перми, где должен был выступить артист. Площадке пришлось экстренно менять афиши — теперь для пермяков, которые хотели попасть на концерт Пономаренко, выступит другая звезда "Кривого зеркала" — Николай Бандурин.

"В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина", — говорится в сообщении ДК.

Узнать о состоянии Валерия Пономаренко не удаётся — артист не подходит к телефону. Тем временем "СтарХит" связался с супругой Николая Бандурина Мариной, которая призвала журналистов не беспокоиться, но при этом не уточнила информацию о самочувствии артиста.