Юморист Валерий Пономаренко, похоронивший брата-близнеца, попал в больницу
Пермский ДК сообщил о госпитализации юмориста Валерия Пономаренко
Звезда передачи "Кривое зеркало", известный юморист Валерий Пономаренко, попал в больницу. Об этом сообщается на сайте Дворца культуры имени Калинина в Перми, где должен был выступить артист. Площадке пришлось экстренно менять афиши — теперь для пермяков, которые хотели попасть на концерт Пономаренко, выступит другая звезда "Кривого зеркала" — Николай Бандурин.
"В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина", — говорится в сообщении ДК.
Узнать о состоянии Валерия Пономаренко не удаётся — артист не подходит к телефону. Тем временем "СтарХит" связался с супругой Николая Бандурина Мариной, которая призвала журналистов не беспокоиться, но при этом не уточнила информацию о самочувствии артиста.
"Мне Валерий не давал таких полномочий, чтобы я могла говорить на эту тему", — заявила собеседница наших коллег.
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Напомним, что меньше года назад у юмориста произошло огромное горе: его брат-близнец Александр Пономаренко умер от рака, у него остались жена и двое детей. Валерий Пономаренко потратил на лечение родного брата все сбережения, но это не помогло ни сохранить жизнь Александру, ни сберечь добрые отношения с его супругой. Сейчас вдова и брат умершего артиста в крупной ссоре из-за наследства и долгов.