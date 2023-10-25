Регион

Уведомления отключены

25 октября, 15:38

Юморист Валерий Пономаренко, похоронивший брата-близнеца, попал в больницу

Пермский ДК сообщил о госпитализации юмориста Валерия Пономаренко

Звезда передачи "Кривое зеркало", известный юморист Валерий Пономаренко, попал в больницу. Об этом сообщается на сайте Дворца культуры имени Калинина в Перми, где должен был выступить артист. Площадке пришлось экстренно менять афиши — теперь для пермяков, которые хотели попасть на концерт Пономаренко, выступит другая звезда "Кривого зеркала" — Николай Бандурин.

"В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина", говорится в сообщении ДК.

Узнать о состоянии Валерия Пономаренко не удаётся — артист не подходит к телефону. Тем временем "СтарХит" связался с супругой Николая Бандурина Мариной, которая призвала журналистов не беспокоиться, но при этом не уточнила информацию о самочувствии артиста.

"Мне Валерий не давал таких полномочий, чтобы я могла говорить на эту тему", заявила собеседница наших коллег.

"Думала, что я должен продать почку": Юморист Пономаренко впервые высказался о ссоре с вдовой брата-близнеца

"Думала, что я должен продать почку": Юморист Пономаренко впервые высказался о ссоре с вдовой брата-близнеца

Напомним, что меньше года назад у юмориста произошло огромное горе: его брат-близнец Александр Пономаренко умер от рака, у него остались жена и двое детей. Валерий Пономаренко потратил на лечение родного брата все сбережения, но это не помогло ни сохранить жизнь Александру, ни сберечь добрые отношения с его супругой. Сейчас вдова и брат умершего артиста в крупной ссоре из-за наследства и долгов.

Обложка ©

kino-teatr.ru

Марина Калегина

Подписаться на LIFE

  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров