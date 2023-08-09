"Думала, что я должен продать почку": Юморист Пономаренко впервые высказался о ссоре с вдовой брата-близнеца

Юморист Валерий Пономаренко, брат-близнец которого скончался от рака в прошлом году, заявил, что вдова Анна требует от него деньги. Об этом он рассказал kp.ru, комментируя скандал с разделом наследства Александра Пономаренко и закрытием его долгов.

"Было такое, что она просила [денег]. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает, что я должен был почку продать или ещё что", — поделился он.

По его словам, Анна врёт, что Валерий и его мать не помогали Александру во время болезни, а также они якобы хотят получить значительную часть наследства. Артист признался, что давал деньги на лечение и претендовать на имущество брата не собирается.