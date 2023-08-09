"Думала, что я должен продать почку": Юморист Пономаренко впервые высказался о ссоре с вдовой брата-близнеца
Юморист Пономаренко впервые рассказал о ссоре с вдовой брата из-за наследства
Валерий и Александр Пономаренко. Обложка © Vk / Братья Пономаренко
Юморист Валерий Пономаренко, брат-близнец которого скончался от рака в прошлом году, заявил, что вдова Анна требует от него деньги. Об этом он рассказал kp.ru, комментируя скандал с разделом наследства Александра Пономаренко и закрытием его долгов.
"Было такое, что она просила [денег]. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает, что я должен был почку продать или ещё что", — поделился он.
По его словам, Анна врёт, что Валерий и его мать не помогали Александру во время болезни, а также они якобы хотят получить значительную часть наследства. Артист признался, что давал деньги на лечение и претендовать на имущество брата не собирается.
Он добавил, что Анна прекратила всяческое общение с его семьёй, обидевшись, что ей не помогают финансово. По словам Валерия, у него просто нет больше возможности давать деньги Анне. Сейчас он зарабатывает гастролями и гасит задолженности, которые возникли во время лечения брата. Валерий рассказал, что брал в долг, оплачивая больничные расходы.
Напомним, 55-летний артист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер от рака 24 декабря 2022 года, у него остались жена и двое детей. Валерий Пономаренко потратил на лечение родного брата все сбережения. Однако по словам вдовы Анны, никто им финансово не помогал ни тогда, ни сейчас, более того, Валерий и мать артистов якобы стали заявлять свои права на наследство, но помогать закрывать долги не спешат.