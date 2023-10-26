Главный раввин России Берл Лазар рассказал, как именно получил недавнюю травму во время традиционного танца с Торой. В беседе с SHOT он признался, что кто-то рухнул на него, после чего тот упал сам.

Главный Раввин РФ Лазар признался, что получил сотрясение, когда на него упали. Видео © SHOT

"Кто-то упал позади меня, я сделал шаг назад, завертелся и упал неудачно", — сказал Лазар.

Раввин отметил, что этот танец всегда помогает в трудную минуту.