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26 октября, 07:01
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Главный раввин РФ Лазар признался, что получил сотрясение, когда на него упали

Главный раввин России Берл Лазар рассказал, как именно получил недавнюю травму во время традиционного танца с Торой. В беседе с SHOT он признался, что кто-то рухнул на него, после чего тот упал сам.

Главный Раввин РФ Лазар признался, что получил сотрясение, когда на него упали. Видео © SHOT

"Кто-то упал позади меня, я сделал шаг назад, завертелся и упал неудачно", — сказал Лазар.

Раввин отметил, что этот танец всегда помогает в трудную минуту.

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного главного раввина России Берла Лазара

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного главного раввина России Берла Лазара

Напомним, о госпитализации Берла Лазара стало известно 9 октября. Главный раввин России получил сотрясение во время танца с Торой в день празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной Роще. Впрочем, его уже выписали.

Обложка ©

Сергей Бобылев / ТАСС

Матвей Константинов
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