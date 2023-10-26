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26 октября, 09:23

Кремль опасается ухудшения уже катастрофической ситуации в Газе при наземной операции Израиля

Песков заявил, что ситуация в Газе ухудшится в случае наземной операции Израиля

Кремль считает положение в секторе Газа катастрофическим и опасается его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация катастрофическая, она может ещё более ухудшиться, хотя трудно себе представить куда, при начале наземной операции", — объяснил представитель Кремля.

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Напомним, сегодня утром, 26 октября, израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион.

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Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Андрей Бражников
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