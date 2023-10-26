Кремль опасается ухудшения уже катастрофической ситуации в Газе при наземной операции Израиля
Песков заявил, что ситуация в Газе ухудшится в случае наземной операции Израиля
Кремль считает положение в секторе Газа катастрофическим и опасается его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация катастрофическая, она может ещё более ухудшиться, хотя трудно себе представить куда, при начале наземной операции", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, сегодня утром, 26 октября, израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион.
Getty Images / Alexi J. Rosenfeld