Кремль опасается ухудшения уже катастрофической ситуации в Газе при наземной операции Израиля

Кремль считает положение в секторе Газа катастрофическим и опасается его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация катастрофическая, она может ещё более ухудшиться, хотя трудно себе представить куда, при начале наземной операции", — объяснил представитель Кремля.